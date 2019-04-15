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Ради празднования дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу

Актер Михаил Боярский появился на дне рождении внука в необычном образе. Снимок, на котором звезда отечественного кино позирует без шляпы, разместила на своей странице в сети Instagram его дочь Елизавета Боярская.
Ради празднования дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу

Знаменитый “Д’Артаньян” появился на праздновании седьмого дня рождения внука без шляпы, что заметили многочисленные поклонники звезды. Елизавета Боярская отметила, что мероприятие состоялось в одном из заведений Санкт-Петербурга. День рождения для сына актрисы организовали в стиле “Гарри Поттера”. Всем приглашенным детям раздали волшебные палочки, с которыми они позировали для снимка. Кроме того, все гости мероприятия могли участвовать в квесте на тему книги и фильма. Елизавета Боярская отметила, что праздник выдался замечательным и все гости были окружены вниманием.

На празднике в честь семилетия Андрея Матвеева появились самые близкие его друзья, Михаил Боярский и Лариса Луппиан, а также депутат Сергей Боярский с семьей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:37

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