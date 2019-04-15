Медики рассказали о самом полезном для мужчин фрукте





Об этом медики узнали после проведения исследования, призванного установить, какое влияние этот фрукт оказывает на организм мужчин. Апельсин во всем мире считается одним из самых полезных продуктов, но мало кто знает, чем конкретно он выделяется на фоне остальных. В состав этого цитрусового плода входят более 170 различных фитонутриентов, а также около 60 флавоноидов. Все они обеспечивают сильное противовоспалительное и антиоксидантное действие, благосклонно влияющее не только на процесс насыщения, но и на общее здоровье организма.Медики отмечают, что употребление всего одного апельсина в день заметно скажется на мужском здоровье. Этот цитрусовый фрукт способен выполнять защитную функцию, которая выражается в предотвращении генетических и иных повреждений сперматозоидов. Такой положительный эффект оказывает витамин C, содержащийся в свежих и натуральных апельсинах. Специалисты рекомендуют данный продукт не только мужчинам, но и женщинам. Этот фрукт самостоятельно способен восполнить значительную часть недостающих в организме питательных веществ и витаминов.