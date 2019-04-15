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Мать Марины Африкантовой сходит с ума

Родительница участницы реалити-шоу «Дом-2» Марины Африкантовой – Татьяна Владимировна сходит с ума. Именно к таким выводам пришли многочисленные интернет-пользователи после недавнего прямого эфира женщины.

Мать Марины Африкантовой сходит с ума


Стоит напомнить, что несколько дней назад социальные сети взорвала новость о том, что Африкантова-старшая скоропостижно скончалась. К счастью для родственников и поклонников Татьяны Владимировны это сообщение оказалось очередной ложью, в которую многие, к сожалению, поверили.

По словам самой «покойницы», эти слухи распространила по Интернету ее близкая приятельница, которая уже давно скрывает свою личность под ником ее якобы кошки «НикаАфро».

Сначала Татьяна Владимировна записала видеоролик, в котором в компании любимого супруга поспешила пристыдить женщину, распространяющую подобные сплетни, а также указала на то, что эта новость не на шутку напугала ее престарелого отца и старшую наследницу Марину.

Мать Марины Африкантовой сходит с ума

Впрочем, буквально через несколько часов Африкантова-старшая вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором в кромешной темноте, подсвечивая себе лишь фонариком, по непонятным причинам начала хрипеть, ругаться и нецензурно выражаться.

Нужно сказать, что такое поведение Татьяны Владимировны шокировало ее поклонников. По мнению читателей, женщина сходит с ума и нуждается в помощи специалистов, сообщает Ondom2.

К слову, сейчас Марине Африкантовой снова начало поступать большое количество сообщений, в которых пользователи Сети просят девушку в срочном порядке помочь своей маме.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:52

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