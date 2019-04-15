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Врачи не рекомендуют лежать в горячей ванне дольше пяти минут

Врачи Депздрава России не рекомендуют людям лежать в горячей ванне дольше пяти минут. Специалисты советуют отдавать предпочтение душу и реже использовать в нем мочалку из-за негативного влияния на кожу.
Врачи не рекомендуют лежать в горячей ванне дольше пяти минут

Представители Депздрава России рассказали о том, что в горячей ванне нельзя лежать дольше пяти минут, иначе это может повлечь за собой серьезные последствия для всего организма. Нарушение этого правила приведет к развитию проблем с сердечно-сосудистой системой, а также негативно скажется на здоровье кожи, вызовет ускоренный процесс ее старения. Врачи рекомендуют при температуре воды до 40 градусов на такие процедуры отводить не более пяти минут, а в случае 35 градусов – не более пятнадцати.

Специалисты Депздрава России советуют людям отдавать предпочтение именно душу, а ванну принимать не часто. Врачи рассказали и о вреде постоянного использования мочалок для мытья, особенно ранним утром. Они способны нанести коже значительный ущерб, создать микротрещины и способствовать развитию болезней этого органа. Специалисты считают, что оптимальное число принятия душа с использованием мочалки – 2-3 раза в неделю, все остальное время лучше применять гели для душа с помощью рук. Отдельно они остановились на мытье головы. Эту процедуру рекомендуется совершать не чаще 2 раз в неделю при нормальной жирности волос.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:27

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