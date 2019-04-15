В Китае проходят тесты автоматизированных вертикальных парковок





Автоматизированные вертикальные парковки в Китае будут располагать транспортные средства на своей территории на специальных платформах, поднятых с одной стороны на 30 градусов вверх. Такой подход позволит экономить место и приведет к увеличению эффективности использования пространства. Водитель будет подъезжать к свободной платформе, крепить на нее свой автомобиль, а затем она самостоятельно отвезет машину на место стоянки. Там транспортное средство расположат под углом 30% от поверхности. Когда владелец захочет забрать свой автомобиль, ему нужно будет дождаться, пока автоматическая платформа доставит машину прямо к нему.В одном из городов Китая уже прошли тестовые испытания. За счет использования автоматических вертикальных парковок на площади, на которой обычно располагали 24 машины, получилось разместить 40 автомобилей. Это означает рост эффективности использования пространства на 70%.Напомним, недавно китайский город Чанша заявил о желании стать одним из мировых центров развития беспилотного транспорта и такси. Этим вопросом занимаются местные власти, готовые финансировать подобные программы.