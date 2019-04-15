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Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев отметил с 63-летней супругой ситцевую свадьбу

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев отпраздновал с 63-летней Екатериной Терешкович год семейной жизни. Поклонники также присоединились к поздравлениям молодой семьи.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев отметил с 63-летней супругой ситцевую свадьбу

Не секрет, что в День космонавтики, ровно год назад Гоген женился на 63-летней возлюбленной. Тогда, как и сейчас, многочисленные пользователи Сети не верят в искренность чувств супругов. Впрочем, несмотря на это, Солнцев и Терешкович по-прежнему вместе.

Считанные часы назад один из самых эпатажных звезд «Дома-2» опубликовал у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, который, как оказалось, семейству посвятили их преданные поклонники.

«Спасибо поклонникам за трогательное видео и нарезки..», - поблагодарил Солнцев фанатов под записью.

Также под видео Гоген указал на то, что это видео помогло ему увидеть не только хорошие моменты в его семейной жизни, но и ошибки, которые совершает и он, и Екатерина.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев отметил с 63-летней супругой ситцевую свадьбу

Нужно сказать, что всего за несколько часов подарок от поклонников семейства Солнцева-Терешкович посмотрели почти 65 тысяч раз, а под записью продолжают оставлять многочисленные комментарии.

«Огонь просто! Вы лучшие», «Гоген, передай Екатерине, что темный цвет волос делает ее старше..Не думали о том, чтобы повенчаться?», - продолжают писать в Сети.

К слову, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей, которых оказалось куда больше фанатов. Некоторые злопыхатели заявили, что им уже надоело наблюдать за «этим цирком и клоунами», а кое-кто и вовсе посоветовал Солнцеву и Терешкович обратиться за помощью к психиатру.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:16

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