Huawei рассчитывают в этом году отгрузить 250 миллионов смартфонов





Об этом Пин заявил во время торжественного открытия China Go League, спонсором которого является Huawei. Если компания сможет выполнить свой план, то она займет мировое первенство по поставкам телефонов, значительно опередив своих конкурентов. Ранее планировалось, что только к 2020 году бренд сможет выйти на указанное количество поставленных девайсов.