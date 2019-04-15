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Huawei рассчитывают в этом году отгрузить 250 миллионов смартфонов

Вице-президент китайского гиганта Huawei Чжу Пин заявил, что в 2019 году бренд планирует поставить четверть миллиона мобильных телефонов. В прошлом году фирма поставила 200 миллионов гаджетов по всему миру.
Huawei рассчитывают в этом году отгрузить 250 миллионов смартфонов

Об этом Пин заявил во время торжественного открытия China Go League, спонсором которого является Huawei. Если компания сможет выполнить свой план, то она займет мировое первенство по поставкам телефонов, значительно опередив своих конкурентов. Ранее планировалось, что только к 2020 году бренд сможет выйти на указанное количество поставленных девайсов.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:34

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