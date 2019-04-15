Huawei рассчитывают в этом году отгрузить 250 миллионов смартфонов
Вице-президент китайского гиганта Huawei Чжу Пин заявил, что в 2019 году бренд планирует поставить четверть миллиона мобильных телефонов. В прошлом году фирма поставила 200 миллионов гаджетов по всему миру.
Об этом Пин заявил во время торжественного открытия China Go League, спонсором которого является Huawei. Если компания сможет выполнить свой план, то она займет мировое первенство по поставкам телефонов, значительно опередив своих конкурентов. Ранее планировалось, что только к 2020 году бренд сможет выйти на указанное количество поставленных девайсов.
Об этом Пин заявил во время торжественного открытия China Go League, спонсором которого является Huawei. Если компания сможет выполнить свой план, то она займет мировое первенство по поставкам телефонов, значительно опередив своих конкурентов. Ранее планировалось, что только к 2020 году бренд сможет выйти на указанное количество поставленных девайсов.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:34