Яна Рудковская высказалась о замене музыки Майкла Джексона в номере сына

В связи с выходом скандальной документальной ленты “Покидая Неверленд”, где обсуждается жизнь певца Майкла Джексона, пострадала программа выступления Александра Плющенко. Как отметила Яна Рудковская, организаторы ледовых шоу из Азии и Европы выступили с просьбой не выпускать ребенка на лед под композицию Billie Jean, известную в исполнении Майкла Джексона. Как отметила продюсер, она лично знала певца, которому ее представляли в 2006 году, поэтому она считает, что сейчас на имени звезды попросту наживаются.Яна Рудковская принципиально отказалась от просмотра фильма “Покидая Неверленд”, поскольку ее отношение к исполнителю остается прежним. При этом 14 апреля Александр Плющенко прекращает катать номер “Майкл Джексон”, а для Европы и Японии артисты подготовили “Танго Amore”. В личном профиле в сети Instagram наследник продюсера отметил, что в последний раз покажет посвященный Джексону номер на Кубке Евгения Плющенко.