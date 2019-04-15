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Яна Рудковская высказалась о замене музыки Майкла Джексона в номере сына

Продюсер Яна Рудковская высказалась по поводу ситуации с ледовым номером в Японии своего наследника Александра Плющенко. Сын Евгения Плющенко и теледивы должен был выступать под композицию в исполнении Майкла Джексона.
Яна Рудковская высказалась о замене музыки Майкла Джексона в номере сына

В связи с выходом скандальной документальной ленты “Покидая Неверленд”, где обсуждается жизнь певца Майкла Джексона, пострадала программа выступления Александра Плющенко. Как отметила Яна Рудковская, организаторы ледовых шоу из Азии и Европы выступили с просьбой не выпускать ребенка на лед под композицию Billie Jean, известную в исполнении Майкла Джексона. Как отметила продюсер, она лично знала певца, которому ее представляли в 2006 году, поэтому она считает, что сейчас на имени звезды попросту наживаются.

Яна Рудковская принципиально отказалась от просмотра фильма “Покидая Неверленд”, поскольку ее отношение к исполнителю остается прежним. При этом 14 апреля Александр Плющенко прекращает катать номер “Майкл Джексон”, а для Европы и Японии артисты подготовили “Танго Amore”. В личном профиле в сети Instagram наследник продюсера отметил, что в последний раз покажет посвященный Джексону номер на Кубке Евгения Плющенко.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:45

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