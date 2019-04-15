Нюша опубликовала снимки с фотосъёмки в автомобиле

Таким образом Нюша подчеркнула изменения в своей фигуре. Напомним, что в начале ноября звезда родила дочь и сама кормила ребенка грудью. Замужем она за Игорем Сивовым.Также певица рассказала, что сейчас хочет уделить больше внимания своей дочери и семье, и поэтому время на музыку у нее стало меньше. Нюша быстро вернула себе прежние формы после родов. Как сообщается, она полностью отказалась от сахара, заменив его медом. Поклонники хвалили её внешний вид и усеяли певицу рядом позитивных комментариев.