В США в возрасте 93 лет скончался лауреата Нобелевской премии по медицине Пол Грингард





Согласно полученным данным, смерть настигла Пола Гринкарда 13 апреля. Представителем Рокфеллеровского университета ученый выступал в период с 1983 года, а мировому научному сообществу запомнился множеством открытий. Как отметил стоящий во главе вуза Ричард Лифтон, продолжительная карьера покойного деятеля внесла большие изменения в нейронауку.В 2000 году Пол Грингард в рамках сотрудничества Эриком Кендаллом и коллегой Арвидом Карлссоном были удостоены Нобелевской премии, причиной чему послужило их открытие в сфере функционирования коры мозга. Размер вознаграждения достигал порядка $400 тысяч, на которые деятель науки основал премию им. Перл Мейстер Грингард. Последняя предусмотрена для женщин за достижения в области биомедицинских исследований.