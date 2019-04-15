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В США в возрасте 93 лет скончался лауреата Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

В США в 93-летнем возрасте из жизни ушел Пол Грингард. О кончине лауреата Нобелевской премии по медицине посредством своего портала проинформировало общественность пресс-ведомство Рокфеллеровского университета.
В США в возрасте 93 лет скончался лауреата Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Согласно полученным данным, смерть настигла Пола Гринкарда 13 апреля. Представителем Рокфеллеровского университета ученый выступал в период с 1983 года, а мировому научному сообществу запомнился множеством открытий. Как отметил стоящий во главе вуза Ричард Лифтон, продолжительная карьера покойного деятеля внесла большие изменения в нейронауку.

В 2000 году Пол Грингард в рамках сотрудничества Эриком Кендаллом и коллегой Арвидом Карлссоном были удостоены Нобелевской премии, причиной чему послужило их открытие в сфере функционирования коры мозга. Размер вознаграждения достигал порядка $400 тысяч, на которые деятель науки основал премию им. Перл Мейстер Грингард. Последняя предусмотрена для женщин за достижения в области биомедицинских исследований.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:05

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