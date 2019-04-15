Леонид Агутин в стихах поздравил отца с 84-летием
Леонид Агутин поздравил родного отца с 84-летием. В личном Instagram-аккаунте певец написал стихотворение, посвященное родителю.
Своему ближайшему родственнику Агутин пожелал счастья, стремлений на долгое время, крепкого здоровья и хорошей жизни, назвав его удивительным человеком. Музыкант также написал, что Николай Агутин «обязан жить», а он гордится им. К поздравительному посту певец прикрепил фотографию, где он находится в компании с отцом.
Многие подписчики певца присоединились к его поздравлению, пожелав имениннику всего самого хорошего и выразив благодарность за рождение и воспитание Леонида Агутина. Всего это пост набрал больше 18 тысяч лайков от фолловеров.
Своему ближайшему родственнику Агутин пожелал счастья, стремлений на долгое время, крепкого здоровья и хорошей жизни, назвав его удивительным человеком. Музыкант также написал, что Николай Агутин «обязан жить», а он гордится им. К поздравительному посту певец прикрепил фотографию, где он находится в компании с отцом.
Многие подписчики певца присоединились к его поздравлению, пожелав имениннику всего самого хорошего и выразив благодарность за рождение и воспитание Леонида Агутина. Всего это пост набрал больше 18 тысяч лайков от фолловеров.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:39