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Леонид Агутин в стихах поздравил отца с 84-летием

Леонид Агутин поздравил родного отца с 84-летием. В личном Instagram-аккаунте певец написал стихотворение, посвященное родителю.
Леонид Агутин в стихах поздравил отца с 84-летием

Своему ближайшему родственнику Агутин пожелал счастья, стремлений на долгое время, крепкого здоровья и хорошей жизни, назвав его удивительным человеком. Музыкант также написал, что Николай Агутин «обязан жить», а он гордится им. К поздравительному посту певец прикрепил фотографию, где он находится в компании с отцом.

Многие подписчики певца присоединились к его поздравлению, пожелав имениннику всего самого хорошего и выразив благодарность за рождение и воспитание Леонида Агутина. Всего это пост набрал больше 18 тысяч лайков от фолловеров.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:39

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