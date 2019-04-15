Рита Дакота опровергла слухи о наркотической зависимости

Такое заявление она сделала после того как в ряде «желтых» СМИ появилась информация о пагубной привычке певицы. Слух начал распространяться вслед публикации в Instagram фото c Эмином Агаларовым, Павлом Деревянко и Никитой Лушниковым, который является председателем правления Национального Антинаркотического Союза. Также под постом был прикреплен комментарий Дакоты: «перевернули ее жизнь с ног на голову», что стало дополнительным поводом для сплетен.Сейчас звезда собирается подавать в суд на издания, которые распустили лживые слухи. Однако Рита подметила, что не делала бы этого, если бы не мать, которую очень встревожила клевета в отношении её дочери.