Ученые из США с помощью импланта восстановили функции мозга у женщины после 18-летней травмы





Многие люди страдают от последствий травм головного мозга, которые приводят к хронической усталости, проблемам с памятью и трудностям концентрации внимания. Американские ученые впервые в мире применили электрический имплант для лечения такой проблемы. Аппарат стимулирует активность в необходимых областях мозга, что позволило восстановить функции почти до нормального уровня. На экспериментальное решение согласилась женщина средних лет, пострадавшая в автомобильной аварии 18 лет назад. Гражданка страдала от постоянной усталости и проблем с концентрацией внимания, что привело к невозможности продолжать учебу.В результате операции два электрода были помещены в центр таламуса и подключены к кардиостимулятору. Электрические импульсы посылаются регулярно в течение 12 часов в день, что привело к улучшению состояния пациентки. При этом ученые отметили, что данное лечение является индивидуальным и пока неясно, приведет ли данная процедура к улучшению в другом случае.