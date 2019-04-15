АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физики пытаются обнаружить экстремальные кристаллы внутри гигантских планет
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Ученые из США с помощью импланта восстановили функции мозга у женщины после 18-летней травмы

Американские ученые восстановили работу мозга у женщины при помощи электрического импланта. Гражданка жила с поврежденными функциями органа после травмы, произошедшей 18 лет назад, что удалось исправить медикам из центра NYU Langone Health.
Ученые из США с помощью импланта восстановили функции мозга у женщины после 18-летней травмы

Многие люди страдают от последствий травм головного мозга, которые приводят к хронической усталости, проблемам с памятью и трудностям концентрации внимания. Американские ученые впервые в мире применили электрический имплант для лечения такой проблемы. Аппарат стимулирует активность в необходимых областях мозга, что позволило восстановить функции почти до нормального уровня. На экспериментальное решение согласилась женщина средних лет, пострадавшая в автомобильной аварии 18 лет назад. Гражданка страдала от постоянной усталости и проблем с концентрацией внимания, что привело к невозможности продолжать учебу.

В результате операции два электрода были помещены в центр таламуса и подключены к кардиостимулятору. Электрические импульсы посылаются регулярно в течение 12 часов в день, что привело к улучшению состояния пациентки. При этом ученые отметили, что данное лечение является индивидуальным и пока неясно, приведет ли данная процедура к улучшению в другом случае.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из США с помощью импланта
Леонид Агутин в стихах поздравил отца с
Volkswagen презентовал в Шанхае
«Ты мой учитель, мой гуру»: Пресняков
Гендиректор Redmi Вейбинг раскрыл
Старший сын Юлии Барановской
Актрисы «Игры престолов» обнародовали
Фотограф из Новосибирска снял на камеру
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний
В Москве госпитализировали солистку
Филипп Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Обсерватория LIGO поймала еще одну
Браузер Microsoft Edge получил
Российский спутник будет искать жизнь
В России насчитывается почти 13 тысяч
Ученые хотят раскрыть причины
Специалисты составили список самых
В России создадут
Максим Фадеев раскритиковал
Врачи: Как правильно вставать утром и
Смартфоны Google Pixel 4 XL получили
Евгения Феофилактова показала результат
Эксперты озвучили главные ошибки
Роспотребнадзор рассказал о микробах на
Елена Захарова снималась в фильме на
Эксперты назвали советские пикапы,
Ученые: Чувство вкуса меняется по мере
Боевые расчеты С-400 прошли проверку в
Врачи рассказали о вирусе папилломы
Владимир Пресняков прокомментировал
Просмотреть все новости