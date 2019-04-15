Ученые из США с помощью импланта восстановили функции мозга у женщины после 18-летней травмы
Американские ученые восстановили работу мозга у женщины при помощи электрического импланта. Гражданка жила с поврежденными функциями органа после травмы, произошедшей 18 лет назад, что удалось исправить медикам из центра NYU Langone Health.
Многие люди страдают от последствий травм головного мозга, которые приводят к хронической усталости, проблемам с памятью и трудностям концентрации внимания. Американские ученые впервые в мире применили электрический имплант для лечения такой проблемы. Аппарат стимулирует активность в необходимых областях мозга, что позволило восстановить функции почти до нормального уровня. На экспериментальное решение согласилась женщина средних лет, пострадавшая в автомобильной аварии 18 лет назад. Гражданка страдала от постоянной усталости и проблем с концентрацией внимания, что привело к невозможности продолжать учебу.
В результате операции два электрода были помещены в центр таламуса и подключены к кардиостимулятору. Электрические импульсы посылаются регулярно в течение 12 часов в день, что привело к улучшению состояния пациентки. При этом ученые отметили, что данное лечение является индивидуальным и пока неясно, приведет ли данная процедура к улучшению в другом случае.
Многие люди страдают от последствий травм головного мозга, которые приводят к хронической усталости, проблемам с памятью и трудностям концентрации внимания. Американские ученые впервые в мире применили электрический имплант для лечения такой проблемы. Аппарат стимулирует активность в необходимых областях мозга, что позволило восстановить функции почти до нормального уровня. На экспериментальное решение согласилась женщина средних лет, пострадавшая в автомобильной аварии 18 лет назад. Гражданка страдала от постоянной усталости и проблем с концентрацией внимания, что привело к невозможности продолжать учебу.
В результате операции два электрода были помещены в центр таламуса и подключены к кардиостимулятору. Электрические импульсы посылаются регулярно в течение 12 часов в день, что привело к улучшению состояния пациентки. При этом ученые отметили, что данное лечение является индивидуальным и пока неясно, приведет ли данная процедура к улучшению в другом случае.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:45