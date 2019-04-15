Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4
Производитель Volkswagen представил на всемирном автосалоне в Шанхае новый концепт-кроссовер SUV Coupe Concept. Из-за ценника автомобиль прозвали «убийцей» BMW X4.
Судя по имеющимся снимках, сделанным при подготовке выставочного стенда, несмотря на принадлежность к концептуальности, новинка близка к серийному исполнению. Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.
SUV Coupe Concept оснащен мотором TSI на два литра с генерацией в 186 или 220 лошадиных сил, который станет совмещаться с семиступенчатой роботизированной КПП. В кроссе имеется как передний, так и полный привод. Стоимость новинки Volkswagen держится в секрете, но она явно будет стоить не дешевле Tayron, реализуемый за 1.8 миллиона рублей.
Судя по имеющимся снимках, сделанным при подготовке выставочного стенда, несмотря на принадлежность к концептуальности, новинка близка к серийному исполнению. Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.
SUV Coupe Concept оснащен мотором TSI на два литра с генерацией в 186 или 220 лошадиных сил, который станет совмещаться с семиступенчатой роботизированной КПП. В кроссе имеется как передний, так и полный привод. Стоимость новинки Volkswagen держится в секрете, но она явно будет стоить не дешевле Tayron, реализуемый за 1.8 миллиона рублей.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:33