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«Ты мой учитель, мой гуру»: Пресняков поздравил Аллу Пугачеву с 70-летним юбилеем

Российский артист Владимир Пресняков-младший поздравил Аллу Пугачеву с 70-летним юбилеем. Певец назвал Примадонну своим учителем и гуру, сопровождавшим его в течение половины жизни.
«Ты мой учитель, мой гуру»: Пресняков поздравил Аллу Пугачеву с 70-летним юбилеем

Такое трогательное поздравление Владимир Пресняков-младший оставил на своей странице в Instagram, где он посвятил Алле Пугачевой большое сообщение. Артист отметил, что Примадонна всегда была для него учителем и гуру, чьи советы и мудрость повлияли на него и как на музыканта, и как на личность. «Не устаю вспоминать важные уроки, полученные от тебя», - рассказывает звезда. Знаменитость заверил именинницу, что его любовь к ней неисчерпаема и вечна. Владимир Пресняков-младший отметил, что он никогда не переставал восхищаться творческими и личностными талантами Примадонны. Свое длинное поздравление он закончил такими словами: «Поздравляю тебя с юбилеем, очень люблю и ценю». Текст артист сопроводил архивным фото с именинницей.

Поклонники Владимира Преснякова-младшего присоединились к его словам в адрес Аллы Пугачевой. Они тоже поздравили ее с 70-летием и пожелали долгих лет жизни, а также творческих успехов. Подписчики артиста уверены, что Примадонна еще не раз обрадует своих фанатов.

Напомним, 17 апреля в Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Все подробности выступления держатся в секрете, о них не знает даже Филипп Киркоров. Билеты на это шоу были проданы за 24 часа, несмотря на достаточно высокие цены.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:19

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