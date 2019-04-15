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Гендиректор Redmi Вейбинг раскрыл возможный дизайн первого флагмана компании

Пребывающий на должности гендиректора Redmi Лу Вейбинг на своей странице в соцсети Weibo раскрыл возможный дизайн первого флагманского смартфона компании. Руководитель бренда опубликовал два изображения гаджета с просьбой оценить их.
Гендиректор Redmi Вейбинг раскрыл возможный дизайн первого флагмана компании

Эксперты и поклонники продукции Redmi долгое время спорят о будущем флагманском гаджете компании. Накануне генеральный директор бренда показал изображения двух смартфонов, не оставив места для других теорий. Пользователи уверены, что компания выпустит смартфон с одним из этих дизайнов. Представленные гаджеты оказались полноэкранными, как и другие новинки высокого уровня. Единственное отличие заключается в том, что в первом варианте фронтальная камера смартфона размещается в левом верхнем углу экрана, а во втором случае она оказалась выдвижной.

В комментариях пользователи выразили свое мнение по поводу возможного дизайна будущего флагмана Redmi. Публике не удалось прийти к единому решению, поскольку они находили преимущества каждого варианта размещения камеры.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:09

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