Гендиректор Redmi Вейбинг раскрыл возможный дизайн первого флагмана компании





Эксперты и поклонники продукции Redmi долгое время спорят о будущем флагманском гаджете компании. Накануне генеральный директор бренда показал изображения двух смартфонов, не оставив места для других теорий. Пользователи уверены, что компания выпустит смартфон с одним из этих дизайнов. Представленные гаджеты оказались полноэкранными, как и другие новинки высокого уровня. Единственное отличие заключается в том, что в первом варианте фронтальная камера смартфона размещается в левом верхнем углу экрана, а во втором случае она оказалась выдвижной.В комментариях пользователи выразили свое мнение по поводу возможного дизайна будущего флагмана Redmi. Публике не удалось прийти к единому решению, поскольку они находили преимущества каждого варианта размещения камеры.