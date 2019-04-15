Старший сын Юлии Барановской дебютировал в музыкальном клипе Дианы Арбениной

Артем, старший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина, сделал очередной шаг в своей актерской карьере. Несмотря на юный возраст, наследник телеведущей и футболиста уже имеет за своими плечами немалый сценический опыт. Он успел сыграть главную роль в спектакле «Савва. Сердце воина», принял участие в опере «Билли Бадд» на сцене Большого театра и регулярно выступает в качестве ведущего телепрограммы «Прогнозик погодки». В этот раз 13-летний сын Юлии Барановской принял участие в съемках нового музыкального клипа Дианы Арбениной. Судя по опубликованным в Instagram фотографиям со съемок, наследник знаменитых родителей успешно справился со своей ролью, а рок-певица сама руководила всем процессом и давала актерам советы.Юлия Барановская недавно рассказывала, что не ожидала от Артема подобного неподдельного желания стать актером. Многие считали, что сын футболиста пойдет по стопам своего отца, ведь в раннем возрасте он пробовал себя именно в этом спорте. Теперь же он все свое свободное время уделяет развитию актерского мастерства и часто посещает театр-студию «Непоседы».