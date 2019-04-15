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Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей

Знаменитая российская певица Алла Пугачева 15 апреля празднует собственное 70-летие, в связи с чем поклонники заинтересовались личной жизнью артистки и ее творческим путем. Эта певица стала легендой при жизни, а ее юбилейный концерт в Кремле войдет в историю отечественного шоу-бизнеса, что прогнозируют эксперты.
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей

Долгие десятилетия Алла Пугачева является ориентиром в российском шоу-бизнесе и сохраняет интерес публики. После бурной личной жизни в молодости лишь в последние 15 лет артистка обрела семейное счастье с Максимом Галкиным, с которым воспитывает двух детей. За свою карьеру Примадонна собрала множество наград и премий, а также носит звание великой женщины XX столетия. За время работы в шоу-бизнесе она проявила свой талант в кино, участвовала в телепрограммах и даже выступала с концертами в Америке, где произвела фурор.
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей

Около семи лет назад Алла Пугачева заявила о своем уходе со сцены, но в 2016 году появились первые слухи о ее сольном концерте. Как известно, 17 апреля в Кремле состоится юбилейное выступление Примадонны под названием “Алла Пугачева. PS”, билеты на которое были раскуплены в течение суток.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:37

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