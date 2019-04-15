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Фотограф из Новосибирска снял на камеру полет МКС над Солнцем

Астроном-любитель и фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял на камеру полет МКС на фоне Солнца. Полученные материалы он опубликовал в Instagram-аккаунте.
Фотограф из Новосибирска снял на камеру полет МКС над Солнцем

Как написал фотограф на своей странице, транзит станции длился не более доли секунды, но его камера сняла немалый объем данных, потому как скорость съемки составляла 128 кадров в секунду при разрешении FullHD. Технические возможности его аппаратуры таковы, что можно покадрово рассмотреть полет МКС.

Как видно на изображении, на фоне светила станция выглядит совсем миниатюрной. При этом, если присмотреться, можно увидеть модули, из которых состоит объект. Как признался фотограф из Новосибирска, в тот момент дистанция между ним и МКС составляла 900 километров, и снять ее в таком ракурсе было довольно непросто.

«Поймать» станцию в нужное время и удобном положении фотографу помогли специальные программы в Сети, фиксирующие полет в необходимом месте.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:47

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