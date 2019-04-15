В Москве госпитализировали солистку SEREBRO Ирину Титову

О том, что солистка обновленного состава популярной группы SEREBRO Ирина Титова попала в столичную больницу сообщило издание «StarHit». 22-летней артистке стало плохо сразу после выступления коллектива на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ», у нее поднялась температура. Организаторы мероприятия были вынуждены вызвать скорую помощь, а прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации певицы. Источник издания сообщил о том, что у Ирины Титовой существует подозрение на лакунарную ангину, но сейчас достоверно неизвестно, что с ней произошло. Официальные представители группы SEREBRO и команды MALFA Максима Фадеева еще не успели прокомментировать этот инцидент.Напомним, не так давно эта популярная музыкальная группа полностью обновила состав. На место Ольги Серябкиной, Екатерины Кищук и Полины Фаворской пришли Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова. В конце прошлого года стало известно о изменениях в коллективе, после этого прошел онлайн-кастинг в Instagram, а самые яркие певицы были допущены на кастинг-шоу, выходившего на YouTube. Обновленный состав был представлен публике 14 февраля.