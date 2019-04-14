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Ученые: Чувство вкуса меняется по мере старения организма

Британские ученые рассказали о том, как у человека меняется чувство вкуса. По словам специалистов, этот процесс происходит по мере старения организма, но также на него влияют и другие факторы.
Ученые: Чувство вкуса меняется по мере старения организма

За «создание» вкуса еды отвечают два типа рецепторов: обонятельные и вкусовые. Первые располагаются в задней части носовой полости и способны распознавать различные запахи, и давать человеку представление о тех или иных продуктах. С возрастом проходит уменьшение их количества, что связано со снижением регенеративных способностей подобных клеток. Главную роль в процессе «формирования» вкуса отыгрывают вкусовые сосочки. Их у человека очень много, и они находятся на языке, нёбе и слизистой оболочке рта. Одни из них, грибовидные сосочки, с возрастом не только уменьшаются в количестве, но и меняют свою форму, «зарываются», что делает их менее восприимчивыми к воздействию.

Все эти факторы приводят к тому, что к 60 годам человек теряет значительную часть своих вкусовых ощущений, и еда ему кажется не такой вкусной, как раньше. Также с возрастом происходит уменьшение выделения слюны, что приводит к забиванию оставшихся рецепторов и к еще большей потере чувствительности.
Ученые: Чувство вкуса меняется по мере старения организма

На чувство вкуса влияют и другие факторы, не связанные со старением. Общее здоровье ротовой полости, десен и зубов имеет важное значение в этом вопросе. Вставные протезы приводят к серьезной потере вкусовых ощущений. Также на эти процессы влияет общее самочувствие организма.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:00

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