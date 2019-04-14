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Мотоцикл Pulse Autocycle с уникальным дизайном получил четыре колеса

Мотоцикл с уникальным дизайном Pulse Autocycle, выпускаемый компанией Owosso Motor Car Company, получил четыре колеса. Редкое транспортное средство напоминает самолет маленьких размеров.
Мотоцикл Pulse Autocycle с уникальным дизайном получил четыре колеса

Мотоцикл Pulse Autocycle выпускался с 1984 по 1990 год и привлекал внимание покупателей схожестью с самолетом. Транспорт имеет два основных колеса и столько же дополнительных меньшего диаметра. Мотоцикл развивал скорость до 160 км/ч, а до “первой сотни” разгонялся за 6,7 секунд. Вес транспортного средства составлял 450 кг, а рассчитан он был только на водителя и одного пассажира. Крыша Pulse Autocycle позволяла ехать даже при плохих погодных условиях.

Один из первых выпущенных мотоциклов данной модели сейчас продается по цене около 8,5 тысяч долларов. Первая цена нового Pulse Autocycle была в два раза выше. Данный экземпляр был изменен бывшим владельцем, который превратил его в трицикл с приводом на задние колеса. По мнению экспертов, данное решение стало неудачным, поскольку лишило мотоцикл былой легкости.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:41

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