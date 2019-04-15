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Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну

Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну, уже вторую, начиная с 1 апреля. По словам ученых, такой сигнал образуется во время слияния двух черных дыр.
Обсерватория LIGO поймала еще одну гравитационную волну

С 1 апреля начался новый сезон поисков гравитационных волн, это произошло из-за возобновления работы двух обсерваторий: LIGO и Virgo. Первый сигнал был зафиксирован 8 апреля и получил номер S190408an, а второй удалось засечь всего 4 дня спустя – 12 числа. Он занесен в базу данных гравитационных волн и получил там обозначение S190412m. Так как из того же направления, откуда пришел этот сигнал, не было замечено электромагнитного излучения, то можно смело говорить о том, что произошло слияние двух черных дыр в одну. Аналогичная ситуация наблюдалась и с первой гравитационной волной, зафиксированной 8 апреля.

Обсерватории LIGO и Virgo прошли этап модернизации совсем недавно, но функционируют они с 2015 года. С тех пор им удалось поймать 13 гравитационных волн с учетом последней. Ученые отмечают, что человечество знало об этом феномене еще в начале 20 века, но его доказательство было сугубо теоретическим. Альберт Эйнштейн представил его в своей Общей теории относительности. Первые доказательства наука получила только в 1974 году, когда была зафиксирована первая гравитационная волна - PSR B1913+16. С тех пор ученые активно занимаются поиском новых подобных сигналов и их расшифровкой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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