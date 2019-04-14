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Витас опубликовал фотографию с подросшими детьми

Витас вместе с детьми и женой поучаствовал в передаче «Пока все дома», ведущим которой является Тимур Кизяков. Снимок с подросшими наследниками певец показал и в своем Instagram-аккаунте.
Витас опубликовал фотографию с подросшими детьми

Артист вместе с супругой Светланой воспитывают 4-летнего сына Максима и 10-летнюю дочь Аллу. До этого он пытался скрывать детей о посторонних, но спустя время начал время от времени публиковать изображения детей. Теперь в соцсети появился кадр, где запечатлена вся семья на программе Кизякова.

Недавно Витас продемонстрировал в Сети еще одну фотографию, на которой изображен певец и его отпрыски на прогулке. Все катаются на самокатах.

Со своей будущей спутницей жизни исполнитель познакомился, когда ей было 15 лет, а в 2006 году он женился на ней. Музыкант надеется, что и его родные дети смогут в будущем создать такие крепкие брачные союзы.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:38

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