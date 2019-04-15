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Браузер Microsoft Edge получил встроенный переводчик

Новый браузер Microsoft Edge, созданный на базе Chromium, получил встроенный переводчик. Сейчас компания проводит ограниченное тестирование этой функции, и она доступна только некоторым пользователям, использующим специальную версию программы - Edge Canary.
Браузер Microsoft Edge получил встроенный переводчик

Ее особенность заключается в том, что она обновляется каждый день, поэтому Microsoft имеет возможность оперативно вносить изменения и корректировать возможные баги и ошибки в новых функциях. Сейчас встроенный переводчик уже находится в адресной строке сайта и автоматически переводит веб-страницы, представленные на языке, отличном от выбранного системой. Пользователь по желанию может настроить подобную функцию под себя, выбрать конкретные сайты, либо полностью отключить ее.

Следует отметить, что Microsoft никак не сообщила о таком обновлении, его заметили обычные пользователи и рассказали об этом на англоязычном форуме Reddit. Они сравнили эту функцию с аналогичной в Google Chrome, ведь работает она схожим образом и позволяет переключаться между оригиналом и переводом в режиме реального времени.

Когда такая функция появится в стабильной версии браузера Microsoft Edge – неизвестно. При этом эксперты не сомневаются, что рано или поздно это случится. Пока же воспользоваться ей могут те, кто работает на операционных системах Windows 7 и 8.1.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:27

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