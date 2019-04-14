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Физики пытаются обнаружить экстремальные кристаллы внутри гигантских планет
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Физики пытаются обнаружить экстремальные кристаллы внутри гигантских планет

Физики проводят исследования для обнаружения экстремальных кристаллов внутри гигантских планет. Лучшее их понимание может помочь в поиске жизни в других местах Млечного Пути.
Физики пытаются обнаружить экстремальные кристаллы внутри гигантских планет

Внутри планет чужих звездных систем кристаллы образуются под давлением, которое может в 40 миллионов раз превосходить атмосферное давление на Земле. В зависимости от условий возникновения данных структур ученые смогут выяснить состояние поверхности данных планет, что укажет на возможность существования там жизни. Поскольку эти планеты можно увидеть только как слабые мерцания в свете, исходящем от их звезд, многое о них остается неизвестным.

По словам ученых, без планет такого рода, которые можно было бы изучать вблизи нашей Солнечной системы, приходится прибегать к базовым физическим расчетам и экспериментам. Предполагается, что давление и температуры для создания кристаллов находятся за пределами возможностей большинства технологий и экспериментов, которые человечество проводит сегодня. Новые знания о подобных планетах помогут выяснить, есть ли у далеких инопланетных миров такие характеристики, как тектоника плит, текущая магма и магнитные поля.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:07

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