Российский спутник будет искать жизнь на Земле
Космическая станция «Луна-Грунт» намерена искать в грунте Луны следы жизни. Об этом сообщили представители РАН.
Научные сотрудники Академии поставили задачу провести в рамках миссии опыт по обнаружению биомаркеров и следов жидкости в почве спутника Земли.
В станцию вмонтируют прибор, схожий на тот, который прежде размещался на аппарате «Фобос-Грунт». Он изучит изотопные аномалии и проведет анализ газообразующих структур. Данный эксперимент даст возможность установить перспективы освоения Луны в промышленных целях и поиска признаков жизни на ней.
Ранее астрономы заявили, что в прежние времена Земля и Луна могли быть одной планетой, которая столкнулась с крупным объектом, в результате чего пошел процесс разделения на две части. Это могло продолжаться сотни миллионов лет.
Научные сотрудники Академии поставили задачу провести в рамках миссии опыт по обнаружению биомаркеров и следов жидкости в почве спутника Земли.
В станцию вмонтируют прибор, схожий на тот, который прежде размещался на аппарате «Фобос-Грунт». Он изучит изотопные аномалии и проведет анализ газообразующих структур. Данный эксперимент даст возможность установить перспективы освоения Луны в промышленных целях и поиска признаков жизни на ней.
Ранее астрономы заявили, что в прежние времена Земля и Луна могли быть одной планетой, которая столкнулась с крупным объектом, в результате чего пошел процесс разделения на две части. Это могло продолжаться сотни миллионов лет.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:43