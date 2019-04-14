Дочь Юлии Началовой побывала на домашнем празднике семьи Евгения Алдонина

Евгений Алдонин разместил множество фотографий с недавнего домашнего праздника семьи, где побывала и его дочь от прошлого брака с Юлией Началовой 12-летняя Вера. На опубликованных снимках наследница певицы не выглядит одинокой и чужой, она всегда находится рядом со своим отцом и 2,5-летним братом Артемом. Семейство Алдониных таким образом отпраздновало знаменательную дату в жизни их юного наследника. На некоторых снимках видно, что дети играют друг с другом и выглядят счастливыми.Футболист недавно рассказал о том, что провел разговор с родителями Юлии Началовой, и они приняли совместное решение, что дочь артистки будет жизнь с бабушкой и дедушкой. При этом спортсмен не собирается пропадать из жизни дочери и регулярно проводит с ней время. По его словам, он сделает все, чтобы Вера была счастлива.Также Евгений Алдонин рассказал о тяжелом разговоре с дочерью, когда ему пришлось сообщить ей о смерти матери. Вера ничего не знала, так как уехала в Лондон в те дни. По словам футболиста, такие известия тяжело дались 12-летнему ребенку.