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Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг». Ролик не показывали в стране из-за его излишней вульгарности.
Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Ставший скандальным клип Примадонны увидел свет в 1984 году на ленинградском телевидении, но спустя время его сняли с ротации в связи с непристойностями. Снимали клип в Сочи в зимнее время. По сценарию, Пугачева ехала в санях и в определенный момент она откинулась на спину. В комитете центрального телевидения в таком эпизоде увидели некую вульгарность и клип убрали в архив.

Имеется предположение, что шуба певицы понравилась одному из высших руководителей государства, и он приобрел такую же своей супруге. Тем не менее, полнометражную версию клипа Гостелерадиофонд опубликовал только через 35 лет после презентации.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:43

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