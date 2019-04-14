Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой





Ставший скандальным клип Примадонны увидел свет в 1984 году на ленинградском телевидении, но спустя время его сняли с ротации в связи с непристойностями. Снимали клип в Сочи в зимнее время. По сценарию, Пугачева ехала в санях и в определенный момент она откинулась на спину. В комитете центрального телевидения в таком эпизоде увидели некую вульгарность и клип убрали в архив.Имеется предположение, что шуба певицы понравилась одному из высших руководителей государства, и он приобрел такую же своей супруге. Тем не менее, полнометражную версию клипа Гостелерадиофонд опубликовал только через 35 лет после презентации.