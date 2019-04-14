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Евгения Феофилактова показала результат после недели посещения спортзала

Модель и актриса Евгения Феофилактова показала поклонникам в сети Instagram результат после недели посещения спортзала. По словам знаменитости, весь процесс ее тренировки контролирует женщина-тренер.
Евгения Феофилактова показала результат после недели посещения спортзала

Евгения Феофилактова отметила, что уже 2 месяца не ест хлеба по причине нелюбви к белому сорту и по состоянию желудка. Также две недели она придерживается выбранного тренером рациона и занимается в спортзале около недели. Звезда отправляет специалисту фотографии своей еды на одобрение перед каждым приемом пищи. Артистка похвасталась, что ее тренер настоящий профессионал своего дела, а ее тело является мечтой для каждой девушки. Для Евгении Феофилактовой занятия спортом и контроль питания стали делом нелегким, но она намерена не лениться. Артистка считает, что после занятий хореографией ее мышцам будет легче “вспомнить” нагрузки. Теледива мечтает о подтянутой фигуре, которую обязательно будет показывать, когда появятся результаты.

Самым сложным для девушки стал отказ от картошки и крепкого черного чая. Феофилактова пообещала регулярно делиться своими спортивными достижениями в Instagram.



 
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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:40

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