Евгения Феофилактова показала результат после недели посещения спортзала

Евгения Феофилактова отметила, что уже 2 месяца не ест хлеба по причине нелюбви к белому сорту и по состоянию желудка. Также две недели она придерживается выбранного тренером рациона и занимается в спортзале около недели. Звезда отправляет специалисту фотографии своей еды на одобрение перед каждым приемом пищи. Артистка похвасталась, что ее тренер настоящий профессионал своего дела, а ее тело является мечтой для каждой девушки. Для Евгении Феофилактовой занятия спортом и контроль питания стали делом нелегким, но она намерена не лениться. Артистка считает, что после занятий хореографией ее мышцам будет легче “вспомнить” нагрузки. Теледива мечтает о подтянутой фигуре, которую обязательно будет показывать, когда появятся результаты.Самым сложным для девушки стал отказ от картошки и крепкого черного чая. Феофилактова пообещала регулярно делиться своими спортивными достижениями в Instagram.