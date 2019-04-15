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В России насчитывается почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Отечественные эксперты рассказали о том, что в России насчитывается почти 13 тысяч люксовых автомобилей. Их численность во всем автопарке РФ незначительна – всего 0,03%.
В России насчитывается почти 13 тысяч люксовых автомобилей

По словам экспертов, всего в России официально зарегистрировано 12,7 тысячи автомобилей класса люкс. Почти все они сосредоточены в двух федеральных округах: Центральном и Северо-Западном. Их результаты – 8,5 и 1,5 тысячи автомобилей соответственно, что составляет 80% от всех подобных машин во всей России. Результаты всех остальных федеральных округов распределились равномерно – по 5%.

Региональным лидером по числу люксовых автомобилей ожидаемо оказалась Москва, в ней насчитывается 6,8 тысячи подобных транспортных средств. Это означает, что в столице РФ зарегистрировано более половины (54%) всех таких авто страны. Второе и третье место в региональном списке заняли Подмосковье и Санкт-Петербург, на их счету по 1,2 тысячи автомобилей. На четвертой строчке расположился Краснодарский край с результатом 391 транспортное средство люксового класса, а пятерку замкнул Свердловский край, в нем зарегистрировано 178 авто.
В России насчитывается почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Отечественные эксперты отмечают, что в 6 регионах России насчитывается более 100 люксовых машин: Ростовская область (172 единицы), Татарстан (118 единиц), Самарская область (118 единиц), Чеченская республика (113 единиц), Ставропольский край (112 единиц) и Челябинская область (105 единиц).



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:00

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