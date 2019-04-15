В России создадут мусороперерабатывающий космический комплекс





Разработкой проекта занимается холдинг «Российские космические системы». Ныне его авторы ожидают патента. Аппарат станет утилизировать мусор в космосе, перемешивать его с кислородом и превращать в топливо для дальнейшего его применения в работе моторов. Механизм управления и бортовой компьютер будут получать энергию от солнечных батарей.В NASA прежде сообщили, что в настоящее время на орбите находится больше 2000 работающих и 5000 переставших функционировать спутников, а также 14 000 частей космических отходов.