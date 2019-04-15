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В России создадут мусороперерабатывающий космический комплекс

В РФ создали устройство, при помощи которого можно собирать на орбите спутники, вышедшие из строя, переламывать их и преобразовывать в горючее. Ориентировочная стоимость такого изобретения составляет 7,5 миллиарда рублей.
В России создадут мусороперерабатывающий космический комплекс

Разработкой проекта занимается холдинг «Российские космические системы». Ныне его авторы ожидают патента. Аппарат станет утилизировать мусор в космосе, перемешивать его с кислородом и превращать в топливо для дальнейшего его применения в работе моторов. Механизм управления и бортовой компьютер будут получать энергию от солнечных батарей.

В NASA прежде сообщили, что в настоящее время на орбите находится больше 2000 работающих и 5000 переставших функционировать спутников, а также 14 000 частей космических отходов.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:20

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