Фитнес-тренер рассказал, какие продукты можно есть перед тренировкой





Фитнес-тренер из Малайзии Ревати Муругаппан отмечает, что питание – это основа здорового образа жизни, но также и фундамент для успешных тренировок, поэтому крайне важно осознанно подходить к выбору продуктов незадолго до физических упражнений. В этот период нельзя есть пищу, предназначенную для похудения либо набора мышечной массы, так как она не позволит организму иметь достаточно энергии для полноценной тренировки.Тренер рекомендует за 1-2 часа до тренировки, в зависимости от возраста и скорости метаболизма организма, употреблять богатую на углеводы и белки пищу, при этом избегать жиров. Следовательно, можно есть свежие фрукты или смузи из них, яйца, йогурты, творог, арахисовое масло, немного тостов и сладкий картофель.Отдельно Ревати Муругаппан выделил бананы, их он считает идеальным выбором перед тренировкой. Они содержат множество натуральных сахаров, простых углеводов, калия и магния. Последний принимает активное участие в борьбе с мышечными спазмами. При этом фитнес-тренер не рекомендует есть перед тренировкой такие продукты: салаты, орехи, бобовые, листовую зелень, капусту и брокколи.