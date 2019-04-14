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Максим Галкин провел экскурсию по замку в поселке Грязь

Максим Галкин провел журналисту экскурсию по замку, который находится в поселке Грязь. В доме все выполнено для удобства близких ему людей.
Максим Галкин провел экскурсию по замку в поселке Грязь

В эфире программы «Прямая линия», выпуск которой вышел несколько лет назад, но перед юбилеем Примадонны стал актуален, юморист Максим Галкин продемонстрировал журналисту семейный замок, где он проживает с супругой Аллой Пугачевой и детьми Елизаветой и Гарри. Особняк имеет 8 этажей и был куплен телеведущим за 40 миллионов евро, а стройка велась целых 6 лет.
Максим Галкин провел экскурсию по замку в поселке Грязь

Максим Галкин сообщил, что деньги он зарабатывал честным трудом и платил обязательные налоги, потому и тратить их может по своему усмотрению. Замок впечатлил ведущего, особенно огромная люстра, которая весит 250 килограмм. Юморист объясняет, что все в замке сделано для комфорта его семьи, а спален в доме хватает для всех гостей.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 19:03

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