Максим Галкин провел экскурсию по замку в поселке Грязь





В эфире программы «Прямая линия», выпуск которой вышел несколько лет назад, но перед юбилеем Примадонны стал актуален, юморист Максим Галкин продемонстрировал журналисту семейный замок, где он проживает с супругой Аллой Пугачевой и детьми Елизаветой и Гарри. Особняк имеет 8 этажей и был куплен телеведущим за 40 миллионов евро, а стройка велась целых 6 лет.Максим Галкин сообщил, что деньги он зарабатывал честным трудом и платил обязательные налоги, потому и тратить их может по своему усмотрению. Замок впечатлил ведущего, особенно огромная люстра, которая весит 250 килограмм. Юморист объясняет, что все в замке сделано для комфорта его семьи, а спален в доме хватает для всех гостей.