Стриминговый сервис Twitch выпустил свою первую игру Twitch Sings





Стриминговый сервис Twitch представил свою первую игру Twitch Sings. Она представляет собой онлайн-караоке, предназначенное для трансляций в Интернете и взаимодействия со зрителями. В ее создании компании помогала студия Harmonix, известная игрокам по таким проектам: Dance Central, Guitar Hero и Rock Band. Игра поддерживает много интерактивных функций, отсутствующих в обычных караоке, главное из них – это общение игрока и зрителей. Они могут поддерживать его сообщениями, «аплодировать» ему, заказывать необычные и смешные испытания, появляться на экране в виде собственных аватарок и многое другое.В данный момент Twitch Sings предлагает игрокам и зрителям около 2 тысяч разных песен, но со временем их число будет только расти. Единственная проблема в данном вопросе – это авторские права в разных странах мира. Для каждой из них будет представлен собственный доступный трек-лист, особенные неудобства могут ждать жителей России, Украины и Южной Кореи. Игра распространяется абсолютно бесплатно и только для платформы PC. В будущем Twitch планирует регулярно выпускать платные дополнения, но пока о них нет никакой информации.