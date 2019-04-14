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Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод

Американские знаменитости Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись. Бывшие супруги получили такой статус согласно судебному решению от 12 апреля 2019 года, но при этом вопрос опеки над детьми остается открытым.
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод

В пятницу, 12 апреля, Анджелина Джоли и Брэд Питт подали бумаги о восстановлении статуса не состоящих в браке людей. Суд официально удовлетворил их требование, и теперь бывшие супруги состоят в разводе с юридической точки зрения. Часть исковых требований была выделена в отдельное судопроизводство, а вопрос раздела имущества и опеки над детьми был пролонгирован до 31 декабря. Таким образом подписать бумаги о разводе звезды смогут лишь после соответствующего судебного рассмотрения, которое заключил судья Джон Одеркерк.
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод

На данный момент решается вопрос об опеке над детьми пары, в связи с чем звезды регулярно посещают психолога. Бывшим супругам придется работать над своими отношениями в качестве родителей. Как известно, Джоли и Питт были вместе с 2005 года, но поженились во Франции в 2014.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:55

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