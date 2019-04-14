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Елена Захарова снималась в фильме на последнем месяце беременности

Елена Захарова снималась в фильме Алексея Петрухина «Последнее испытание». Во время съемок актриса находилась на последнем месяце беременности.
Елена Захарова снималась в фильме на последнем месяце беременности

В основу фильма легли события, которые произошли в Норд-Осте в 2002 году. На съемочной площадке всегда гремели выстрелы, но Елена Захарова справилась с испытанием. Роль террористов выполняли сотрудники ОМОНа, которые снимались в реальной экипировке, а звуки стрельбы были правдоподобными.
Елена Захарова снималась в фильме на последнем месяце беременности

Актриса и не предполагала, что работать придется на последнем месяце беременности, но съемки фильма постоянно переносились. Коллеги очень помогали артистке, была забронирована палата в самом ближнем роддоме, а на площадке дежурила скорая помощь. История завершилась благополучно, и знаменитость родила через неделю после съемок, в одном из московских роддомов. Фильм можно будет увидеть с 29 августа во всех кинотеатрах.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 21:37

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