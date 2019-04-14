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Ольга Бузова задумала стать новым резидентом Comedy Club

Поющая телеведущая и звезда "Дома-2" продолжает покорять публику своими талантами. Фолловеры заметили, что в последнее время исполнительница стала часто шутить, смешить пользователей Сети, а недавно даже разместила в Instagram похожий на вайн ролик.
Ольга Бузова задумала стать новым резидентом Comedy Club

На видео Ольга Бузова встает с кровати и прямо в пижаме начинает весело делать зарядку под музыку композиции Benny Benassy "Satisfaction". Так, по словам звезды, проходит ее идеальное гастрольное утро. Многие тут же отметили, что Бузова сняла видео не просто так. Скорее всего, она хочет стать одним из резидентов Comedy Club, ведь до этого звезда часто посещала их концерты, учила "танцевать под Бузову" и шутила.

Нужно отметить, что не всех поклонников обрадовала такая перспектива. В очередной раз Ольге Бузовой решили напомнить, что она и "петь-то толком не умеет", а потому лучше заниматься чем-то одним, а не пытаться охватить несколько направлений сразу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:03

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