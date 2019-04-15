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Ученые хотят раскрыть причины возникновения экземы и псориаза

Группа европейских ученых анонсировала крупное исследование, призванное раскрыть причины возникновения экземы и псориаза. Для этого специалисты на протяжении 5 лет будут изучать течение этих болезней у более чем 50 тысяч пациентов.
Ученые хотят раскрыть причины возникновения экземы и псориаза

Ученые отмечают, несмотря на то, что во всем мире более 300 млн человек страдают от экземы и псориаза, медицина до сих пор не знает всех подробностей возникновения, развития и протеканий подобных заболеваний. Они собираются провести масштабное исследование и заполнить существующие сегодня пробелы в этом вопросе. Их целью является разработка новой модели классификации данных болезней с целью создания оптимального и персонализированного лечения для каждого конкретного пациента.

Европейские ученые собираются провести группировку разных вариантов экземы и псориаза по таким основным характеристикам: вспышка, тяжесть, прогрессирование и реагирование на лечение. Они считают, что все эти подгруппы заболеваний имеют свое уникальное молекулярное строение, которое в будущем позволит быстро и точно определять каждый подвид болезни. В результате они хотят получить новую классификацию видов экземы и псориаза, а также современные способы их лечения. Ученые будут работать в непосредственном взаимодействии с больными, что позволит им не только лучше понять ход протекания болезней, но и ускорить процесс получения необходимой информации.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:35

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