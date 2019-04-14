Ольга Бузова заявилась на концерт в «убогой» одежде с «базара»

Многие фанаты ждут от Ольги Бузовой яркого выступления, ведь сама исполнительница не раз признавалась, она гордится, что «ее люди всегда с ней». Тем не менее, во время одного из последних выступлений в Архангельске звезда разочаровала публику своим внешним видом. Звезда заявилась на сцену с грязными волосами, в кепке, спортивных брюках, футболке и кроссовках. Выступление поющей звезды «Дома-2» больше напоминало репетицию, чем масштабное событие.Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова эпатировала своих фолловеров со сцены. Девушка всегда предпочитала выступать в достаточно откровенных нарядах, к примеру, высоких ботфортах, боди и колготках или коротких шортах. Стоит отметить, что многие оказались разочарованы таким безответственным подходом исполнительницы к организации концерта.Сама же Ольга Бузова поспешила опубликовать короткий ролик со своего выступления на странице в Instagram. Внимательные пользователи Сети тут же заметили, что звезда даже не потрудилась нанести на лицо макияж. Не было и фирменной одежды от Бузовой, что выглядело странно, ведь звезда обычно не упускает возможности лишний раз прорекламировать собственный бренд.