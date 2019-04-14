Ольга Бузова заявилась на концерт в «убогой» одежде с «базара»
Поющая телеведущая Ольга Бузова, похоже, продолжает терять «своих» людей. Поклонники раскритиковали звезду за «убогий наряд с базара» во время выступления в Архангельске.
Многие фанаты ждут от Ольги Бузовой яркого выступления, ведь сама исполнительница не раз признавалась, она гордится, что «ее люди всегда с ней». Тем не менее, во время одного из последних выступлений в Архангельске звезда разочаровала публику своим внешним видом. Звезда заявилась на сцену с грязными волосами, в кепке, спортивных брюках, футболке и кроссовках. Выступление поющей звезды «Дома-2» больше напоминало репетицию, чем масштабное событие.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова эпатировала своих фолловеров со сцены. Девушка всегда предпочитала выступать в достаточно откровенных нарядах, к примеру, высоких ботфортах, боди и колготках или коротких шортах. Стоит отметить, что многие оказались разочарованы таким безответственным подходом исполнительницы к организации концерта.
Сама же Ольга Бузова поспешила опубликовать короткий ролик со своего выступления на странице в Instagram. Внимательные пользователи Сети тут же заметили, что звезда даже не потрудилась нанести на лицо макияж. Не было и фирменной одежды от Бузовой, что выглядело странно, ведь звезда обычно не упускает возможности лишний раз прорекламировать собственный бренд.
Многие фанаты ждут от Ольги Бузовой яркого выступления, ведь сама исполнительница не раз признавалась, она гордится, что «ее люди всегда с ней». Тем не менее, во время одного из последних выступлений в Архангельске звезда разочаровала публику своим внешним видом. Звезда заявилась на сцену с грязными волосами, в кепке, спортивных брюках, футболке и кроссовках. Выступление поющей звезды «Дома-2» больше напоминало репетицию, чем масштабное событие.
Стоит отметить, что ранее Ольга Бузова эпатировала своих фолловеров со сцены. Девушка всегда предпочитала выступать в достаточно откровенных нарядах, к примеру, высоких ботфортах, боди и колготках или коротких шортах. Стоит отметить, что многие оказались разочарованы таким безответственным подходом исполнительницы к организации концерта.
Сама же Ольга Бузова поспешила опубликовать короткий ролик со своего выступления на странице в Instagram. Внимательные пользователи Сети тут же заметили, что звезда даже не потрудилась нанести на лицо макияж. Не было и фирменной одежды от Бузовой, что выглядело странно, ведь звезда обычно не упускает возможности лишний раз прорекламировать собственный бренд.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:13