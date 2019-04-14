На TENAA засветился бюджетный смартфон от Samsung с аккумулятором на 4900 мАч





Первая информация о новом смартфоне Samsung появилась на сайте TENAA, где новинка указана под кодовым обозначением SM-A3050/SM-A3058. Новинка оснащена 6,4-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1560 х 720 точек. Эксперты уверены, что в верхней части экрана будет находится вырез под фронтальную камеру с датчиком на 16 Мп. Основной модуль окажется тройным с сенсорами на 13+5+5 Мп. Ожидается, что дактилоскопический сканер разместится на задней панели устройства.Новинка от Samsung будет оснащена восьмиядерным процессором с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти может достигать 4-8 Гб, а флеш-накопитель составит 64 или 128 Гб. Также смартфон сможет похвастаться батареей на 4900 мАч, а в качестве ОС выступит платформа Android 9 Pie.