Специалисты составили список самых вредных овощей для диабетиков





На первом месте находится кукуруза, которая способствует набору лишнего веса. На второй позиции находится картошка из-за большого количества крахмала и калорий. Следующим идет горох, поскольку в его составе много сахара.Четвертую строчку занимают сушеные бобы, поскольку они подвержены интенсивному образованию плесени. Пятерку лидеров замыкает баклажан, негативно воздействующий на пищеварительную систему. И последним в списке вредных овощей для диабетика находится петрушка из-за высокой калорийности продукта.