Специалисты составили список самых вредных овощей для диабетиков
Специалисты из Гарвардского университета составили список самых вредных овощей для диабетиков, а также людей, страдающих от избыточного веса. Список был создан на основании проведенного исследования.
На первом месте находится кукуруза, которая способствует набору лишнего веса. На второй позиции находится картошка из-за большого количества крахмала и калорий. Следующим идет горох, поскольку в его составе много сахара.
Четвертую строчку занимают сушеные бобы, поскольку они подвержены интенсивному образованию плесени. Пятерку лидеров замыкает баклажан, негативно воздействующий на пищеварительную систему. И последним в списке вредных овощей для диабетика находится петрушка из-за высокой калорийности продукта.
На первом месте находится кукуруза, которая способствует набору лишнего веса. На второй позиции находится картошка из-за большого количества крахмала и калорий. Следующим идет горох, поскольку в его составе много сахара.
Четвертую строчку занимают сушеные бобы, поскольку они подвержены интенсивному образованию плесени. Пятерку лидеров замыкает баклажан, негативно воздействующий на пищеварительную систему. И последним в списке вредных овощей для диабетика находится петрушка из-за высокой калорийности продукта.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:00