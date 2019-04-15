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Специалисты составили список самых вредных овощей для диабетиков

Специалисты из Гарвардского университета составили список самых вредных овощей для диабетиков, а также людей, страдающих от избыточного веса. Список был создан на основании проведенного исследования.
Специалисты составили список самых вредных овощей для диабетиков

На первом месте находится кукуруза, которая способствует набору лишнего веса. На второй позиции находится картошка из-за большого количества крахмала и калорий. Следующим идет горох, поскольку в его составе много сахара.

Четвертую строчку занимают сушеные бобы, поскольку они подвержены интенсивному образованию плесени. Пятерку лидеров замыкает баклажан, негативно воздействующий на пищеварительную систему. И последним в списке вредных овощей для диабетика находится петрушка из-за высокой калорийности продукта.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:00

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