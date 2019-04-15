Врачи: Как правильно вставать утром и не вредить здоровью





Главное правило любого утра – это отсутствие резкого подъема, отмечают врачи. После того, как человек проснулся, ему нужно некоторое время провести в кровати – потянуться, сделать несколько плавных движений, перевернуться с одной стороны на другую, все это поможет нормализировать циркуляцию крови во всем теле. В процессе побуждения может помочь приятная музыка и несколько глубоких вдохов. Затем можно приступить к разминке позвоночника – это можно сделать как в кровати, так и вне ее. Необходимо выгнуть спину в обе стороны, а после этого некоторое время просто посидеть.Люди, страдающие гипертонией, должны оставаться спокойными и расслабленными. Эксперты не советуют нагружать организм излишними проблемами и суетой, все необходимое надо подготовить еще вечером. Рекомендуется просто полежать на кровати, принять лекарства и сделать легкую разминку. Для тех, кто испытывает проблемы со спиной, подойдут дыхательные упражнения и несколько минут ровного стояния на ногах.Отдельно врачи отметили людей, страдающих варикозом. Им они рекомендуют держать ноги поднятыми вверх под прямым углом в течение 10 минут, для этого можно использовать стену, и только потом приступать к другим утренним заботам.