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Врачи: Как правильно вставать утром и не вредить здоровью

Правильный подъем утром является залогом хорошо проведенного дня, поэтому к процессу пробуждения необходимо относится серьезно. Специалисты рекомендуют всем людям, даже абсолютно здоровым, придерживаться нескольких простых советов.
Врачи: Как правильно вставать утром и не вредить здоровью

Главное правило любого утра – это отсутствие резкого подъема, отмечают врачи. После того, как человек проснулся, ему нужно некоторое время провести в кровати – потянуться, сделать несколько плавных движений, перевернуться с одной стороны на другую, все это поможет нормализировать циркуляцию крови во всем теле. В процессе побуждения может помочь приятная музыка и несколько глубоких вдохов. Затем можно приступить к разминке позвоночника – это можно сделать как в кровати, так и вне ее. Необходимо выгнуть спину в обе стороны, а после этого некоторое время просто посидеть.

Люди, страдающие гипертонией, должны оставаться спокойными и расслабленными. Эксперты не советуют нагружать организм излишними проблемами и суетой, все необходимое надо подготовить еще вечером. Рекомендуется просто полежать на кровати, принять лекарства и сделать легкую разминку. Для тех, кто испытывает проблемы со спиной, подойдут дыхательные упражнения и несколько минут ровного стояния на ногах.

Отдельно врачи отметили людей, страдающих варикозом. Им они рекомендуют держать ноги поднятыми вверх под прямым углом в течение 10 минут, для этого можно использовать стену, и только потом приступать к другим утренним заботам.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:42

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