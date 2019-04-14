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Двойник Дмитрия Нагиева пользуется сходством со звездой ради знакомства с девушками

Двойник Дмитрия Нагиева Иван Гант использует сходство со звездой для знакомства с девушками. Артисты очень схожи не только внешне, но и имеют одинаковый образ мыслей.
Двойник Дмитрия Нагиева пользуется сходством со звездой ради знакомства с девушками

Иван Гант уже привык, что к нему всегда повышено внимание, но ему это нравится. Он дублировал знаменитого Дмитрия Нагиева в кинофильмах «Самый лучший день», «Одной левой», а также в сериале «Физрук». Очень часто актеры выступают на приватных вечеринках.
Как рассказывает Иван Гант, Нагиев очень доволен работой своего двойника и знает, что никаких казусов пока не было, а работа с актером получается очень легкой, он хороший пример для подражания. Объединяют мужчин одинаковые убеждения, трудолюбие, любовь к книгам.

Двойник Дмитрия Нагиева сообщает, что образ актера начинает возвышаться над собственной личностью, но он доволен, ведь так можно очень легко привлечь внимание девушек. Сегодня сердце Ивана Ганта свободно, все мысли заняты карьерой. Он пишет песни, снимает клипы и записывает новую летнюю песню.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 17:49

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