Парень сделал предложение девушке на Большом Барьерном рифе





Пара совершала погружение у рифа Флинн. Когда они находились под водой, инструктор передал Джошу кольцо, после чего он попросил руки у своей девушки, показав табличку с соответствующим вопросом. Демика согласилась, и Томпсон надел ей кольцо на палец, пара обнялась. Также при этом присутствовала группа туристов, некоторые из них снимали событие на видео.Молодые люди перебывают в отношениях уже два года, а знакомы еще с девства. Джош Томпсон планировал сделать предложение в 2020 году, однако решил удивить свою девушку. Свадьба состоится в ноябре или весной следующего года.