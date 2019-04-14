Парень сделал предложение девушке на Большом Барьерном рифе
Джош Томпсон сделал предложение своей девушке Демике Гилрой во время погружения на Большом Барьерном рифе. Подробности события передает Daily Mail.
Пара совершала погружение у рифа Флинн. Когда они находились под водой, инструктор передал Джошу кольцо, после чего он попросил руки у своей девушки, показав табличку с соответствующим вопросом. Демика согласилась, и Томпсон надел ей кольцо на палец, пара обнялась. Также при этом присутствовала группа туристов, некоторые из них снимали событие на видео.
Молодые люди перебывают в отношениях уже два года, а знакомы еще с девства. Джош Томпсон планировал сделать предложение в 2020 году, однако решил удивить свою девушку. Свадьба состоится в ноябре или весной следующего года.
Пара совершала погружение у рифа Флинн. Когда они находились под водой, инструктор передал Джошу кольцо, после чего он попросил руки у своей девушки, показав табличку с соответствующим вопросом. Демика согласилась, и Томпсон надел ей кольцо на палец, пара обнялась. Также при этом присутствовала группа туристов, некоторые из них снимали событие на видео.
Молодые люди перебывают в отношениях уже два года, а знакомы еще с девства. Джош Томпсон планировал сделать предложение в 2020 году, однако решил удивить свою девушку. Свадьба состоится в ноябре или весной следующего года.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:02