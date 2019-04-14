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Сашу Черно назвали ярчайшим примером того, какой женой нельзя быть

Участницу реалити-шоу "Дом-2" Сашу Черно часто критикуют за ее ссоры с мужем Иосифом Оганесяном, лишний вес и внешность. Недавно в Сети появились новые язвительные комментарии, в которых проектантку назвали ярчайшим примером того, какой женой быть нельзя.
Сашу Черно назвали ярчайшим примером того, какой женой нельзя быть

Так, телезрители уверены, что Саше Черно не удастся сохранить отношения с Иосифом Оганесяном, ведь она постоянно выдвигает требования, которые выполнить попросту невозможно. Девушка не хочет, чтобы ее муж работал актером, он должен общаться только с теми, с кем разрешит она, а также исполнять каждую ее прихоть по первому требованию.

При этом Саша Черно, по словам хейтеров, только и делает, что лежит или ест. Во время ссоры с супругом любыми методами она добивается признания своей правоты, а затем того, чтобы Оганесян буквально поклялся исполнить свои обещания. Если в дальнейшем проектант не соблюдает клятв, жена очень злится и начинает ссорится вновь, иногда угрожая "его убить'.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:59

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