Сашу Черно назвали ярчайшим примером того, какой женой нельзя быть





Так, телезрители уверены, что Саше Черно не удастся сохранить отношения с Иосифом Оганесяном, ведь она постоянно выдвигает требования, которые выполнить попросту невозможно. Девушка не хочет, чтобы ее муж работал актером, он должен общаться только с теми, с кем разрешит она, а также исполнять каждую ее прихоть по первому требованию.При этом Саша Черно, по словам хейтеров, только и делает, что лежит или ест. Во время ссоры с супругом любыми методами она добивается признания своей правоты, а затем того, чтобы Оганесян буквально поклялся исполнить свои обещания. Если в дальнейшем проектант не соблюдает клятв, жена очень злится и начинает ссорится вновь, иногда угрожая "его убить'.