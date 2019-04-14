Андрей Разин жестко высказался об Алле Пугачевой: «Уничтожение артистов - это все Примадонна»

«Ненависть, зависть, жесткость, огромные деньги, любовь к людям, но при этом уничтожение артистов - это все Алла Борисовна. Ирина Понаровская говорила мне в 1985-м, что она «перекрыла ей кислород». С ней чуть ли не согласовывали каждого артиста, кто появлялся на сцене», - добавил Андрей Разин.





Андрей Разин стал гостем программы "Выход в люди", где признался, что смог познакомиться с одной из самых популярных певиц только после успеха группы "Ласковый май" на просторах Советского Союза. Примадонна якобы пригласила продюсера к себе на дачу, а затем в разговоре отметила, что он "сволочь и негодяй", так как обошел ее со своим творением по популярности.Продюсер считает, что Алла Борисовна стала настолько знаменитой только благодаря связям с очень влиятельными людьми. Певица могла унизить молодых исполнителей просто потому, что они ей не нравились.