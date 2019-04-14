Анастасия Николаева заинтересовалась размером груди Ольги Бузовой

Анастасия Николаева рассказала, что она не является поклонницей творчества поющей телеведущей, однако заметила, что грудь у нее на снимках то увеличивается, то уменьшается. Возможно, именно этот факт вызывает такой резонанс среди общественности. Стилист полагает, что звезде стоит остановиться и перестать привлекать к себе внимание таким образом.В целом же Анастасия Николаева поддерживает нежелание Ольги Бузовой обращаться к пластическим хирургам. Если певице комфортно в своем теле, ей не нужно увеличивать грудь только ради дани моде. Сама звезда "Дома-2" предпочитает избегать вопросов по поводу собственной внешности, а также личной жизни.