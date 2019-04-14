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Анастасия Николаева заинтересовалась размером груди Ольги Бузовой

Фанаты Ольги Бузовой часто обсуждают размер ее груди. Кто-то уверен, что звезде стоит обратиться к пластическому хирургу, другие - что ей и так хорошо. Анастасия Николаева, стилист студии "Dajmur", поделилась своим мнением по этому поводу.
Анастасия Николаева заинтересовалась размером груди Ольги Бузовой

Анастасия Николаева рассказала, что она не является поклонницей творчества поющей телеведущей, однако заметила, что грудь у нее на снимках то увеличивается, то уменьшается. Возможно, именно этот факт вызывает такой резонанс среди общественности. Стилист полагает, что звезде стоит остановиться и перестать привлекать к себе внимание таким образом.

В целом же Анастасия Николаева поддерживает нежелание Ольги Бузовой обращаться к пластическим хирургам. Если певице комфортно в своем теле, ей не нужно увеличивать грудь только ради дани моде. Сама звезда "Дома-2" предпочитает избегать вопросов по поводу собственной внешности, а также личной жизни.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:23

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