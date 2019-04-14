Эксперты рассказали, помогают ли социальные сети пережить расставание





Из-за развития технологий и социальных сетей все наши действия имеют публичный характер, поэтому скрыть что-то от окружающих непросто. Этот фактор серьезно влияет на людей, который пережили расставание с любимым человеком. Посты в социальных сетях с новым партнером могут вызвать разнообразные эмоции, которые сподвигнут людей на определенные действия. Так, одни, увидев свою половинку с другим, впадут в депрессию и не будут знать, что делать. Другие же наоборот, поставят перед собой задачу найти себе партнера, чтобы пресечь чувство ревности.Лица, которые больно пережили разрыв отношений, могут выставлять у себя в социальных сетях фотографии с положительным настроем, что способствует улучшению настроения и помогает менее болезненно пережить перемены. В этом ключе соцсеть имеет позитивное влияние на человека, но есть и обратная сторона медали.Если партнер видит свою половинку с другим, да еще и в хорошем настроении, это может морально подавить человека и ухудшить самочувствие. Но бывают и более тяжёлые проявления, которые могут закончиться весьма печально. В этом ключе, несомненно, и проявляется негативное воздействие соцсетей на людей.Просто необходимо помнить, что как бы не сложилась ситуация, жизнь не заканчивается. Стоит настраивать себя только на позитивные эмоции, это поможет пережить трудный период. Не стоит зацикливаться на ком-то, в первую очередь, следует подумать о своем счастье.