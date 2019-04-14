Ученые: Позитивные ожидания имеют положительный эффект и облегчают боль





Об этом рассказали ученые из университета Дуйсбурга-Эссена, Германия. Они провели исследование на 100 пациентах, страдающих раком груди. Этим женщинам рассказали об обезболивающем эффекте от курса иглоукалывания, что положительно сказалось на их самочувствии после проведения операции. Затем им предложили самостоятельно контролировать количество принимаемых лекарств для приглушения боли, но при этом не сказали о снижении дозировки препаратов. Несмотря на это, такие пациенты принимали меньшие дозы обезболивающих, что не помешало им ощущать больший эффект, чем остальные.Ученые отмечают, что данное исследование показывает влияние позитивных ожиданий людей на общий ход лечения. Такой настрой важен не только для снижения испытуемой боли, но и для ускорения выздоровления. Подобные ожидания пациента могут базироваться на доверии и уважении к врачам, методом их лечения, медицинским учреждениям и другим подобным факторам. При этом, по словам ученых, негативные переживания будут иметь отрицательный эффект – усилят боль и замедлят ход выздоровления.